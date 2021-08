Boulieu-lès-Annonay Eglise Saint Pierre,La Roque sur Cèze (Gard) Ardèche, Boulieu-lès-Annonay Les Jeudis de Musica Roque Eglise Saint Pierre,La Roque sur Cèze (Gard) Boulieu-lès-Annonay Catégories d’évènement: Ardèche

Boulieu-lès-Annonay

Les Jeudis de Musica Roque Eglise Saint Pierre,La Roque sur Cèze (Gard), 19 août 2021, Boulieu-lès-Annonay. Les Jeudis de Musica Roque

Eglise Saint Pierre, La Roque sur Cèze (Gard), le jeudi 19 août à 21:00

L’association Musica Roque poursuit sa troisième saison estivale avec pour 3ème concert : 19 Aout / 21h : SOIREE JAZZ/BLUES VARIETES Christine LIARDET, Chant Philippe PERATHONER, Piano conditions sanitaires en vigueur (port du masque, gel Hydroalcoolique…)

12€, 10€ pour les membres, Gratuit por les – de 16ans

Soirée Jazz/Blues Eglise Saint Pierre,La Roque sur Cèze (Gard) Place de l’Eglise Boulieu-lès-Annonay Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T21:00:00 2021-08-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Boulieu-lès-Annonay Autres Lieu Eglise Saint Pierre,La Roque sur Cèze (Gard) Adresse Place de l'Eglise Ville Boulieu-lès-Annonay lieuville Eglise Saint Pierre,La Roque sur Cèze (Gard) Boulieu-lès-Annonay