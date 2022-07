LES JEUDIS DE MAMIE JEANNE Fos Fos Catégories d’évènement: Fos

Hérault Fos Au Caveau du Domaine Ollier-Taillefer de 17h à 21h : Dégustations de millésimes anciens et en cours de nos vins AOP FAUGÈRES BIO. Petite restauration sur place : tapas du terroir (charcuteries locales, pélardons du Mas Rolland, Tartinades Rue Traversette). Balade dans le vignoble en 4X4 au coucher du soleil (places limitées). Sur réservation. Au Caveau du Domaine Ollier-Taillefer de 17h à 21h : Dégustations de millésimes anciens et en cours de nos vins AOP FAUGÈRES BIO. Petite restauration sur place : tapas du terroir (charcuteries locales, pélardons du Mas Rolland, Tartinades Rue Traversette). Balade dans le vignoble en 4X4 au coucher du soleil (places limitées). Sur réservation. ollier.taillefer@orange.fr +33 4 67 90 24 59 Au Caveau du Domaine Ollier-Taillefer de 17h à 21h : Dégustations de millésimes anciens et en cours de nos vins AOP FAUGÈRES BIO. Petite restauration sur place : tapas du terroir (charcuteries locales, pélardons du Mas Rolland, Tartinades Rue Traversette). Balade dans le vignoble en 4X4 au coucher du soleil (places limitées). Sur réservation. Fos

