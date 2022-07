LES JEUDIS DE MAMIE JEANNE

2022-07-21 – 2022-07-21 Au Caveau du Domaine Ollier-Taillefer de 17h à 21h : Dégustations de millésimes anciens et en cours de nos vins AOP FAUGÈRES BIO. Petite restauration sur place : tapas du terroir (charcuteries locales, pélardons du Mas Rolland, Tartinades Rue Traversette). Balade dans le vignoble en 4X4 au coucher du soleil (places limitées). Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

