La Salle Musicatreize, le jeudi 10 février à 19:00

Programme : BACH-ELGAR-MENDELSSOHN-YAMAMOTO-PIATTI-CHOSTAKOVITCH Avec : Cécilia Véran, Robin Magny, Giulia Deschamps : violon Sara Manchon Molina, Bernardo Virgen Barragen, Yvane Denis :violoncelle Jiawen Guo: Contrebasse Laura Garnier, Adrien Avezard, Alain Pietka, Nailis Potet : piano

gratuit sur réservation

♫CLASSIQUE♫ La Salle Musicatreize 53 rue Grignan, 13006 Marseille

2022-02-10T19:00:00 2022-02-10T20:00:00

