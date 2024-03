LES JEUDIS DE L’HISTOIRE LE TENNIS, DU JEU MONDAIN AU PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ Montpellier, jeudi 6 juin 2024.

Cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé au Domaine départemental de Pierresvives à Montpellier, les Archives départementales accueillent une conférence de Philippe Lacombrade, agrégé d’histoire, docteur en histoire.

D’un jeu mondain, pratiqué par un groupe restreint de personnes, le tennis est devenu, en un siècle, un véritable « phénomène de société ».

Ecrire son histoire, c’est d’abord s’interroger sur les étapes, les ressorts et les acteurs d’une telle mutation et la place qu’il a pris dans notre Département.

Les débuts du tennis sont timides dans l’Hérault et, jusqu’à la fin des années soixante, il demeure un sport relativement « marginal ».

Cette situation évolue totalement à partir des années 70 et depuis le tennis est désormais la deuxième activité sportive et, avec 20000 licenciés officiellement recensés, le sport individuel le plus répandu. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 18:30:00

fin : 2024-06-06 20:00:00

Archives départementales

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

