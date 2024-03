Les jeudis de l’histoire La cuisine et la table de la Renaissance Manoir de Courboyer Perche en Nocé, jeudi 8 août 2024.

Les jeudis de l’histoire La cuisine et la table de la Renaissance Manoir de Courboyer Perche en Nocé Orne

Plongez dans les cuisines d’un manoir du XVIe siècle, pour vous familiariser aux goûts et modes culinaires de nos ancêtres, mais aussi aux us et coutumes de la table de la Renaissance.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 15:00:00

fin : 2024-08-08 16:30:00

Manoir de Courboyer Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

