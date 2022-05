LES JEUDIS DE L’ÉTÉ : GUINGUETTE ET FEU D’ARTIFICE

Le groupe Monokini invitera à twister sur des standards des années 60. Une plongée dans l'univers des dancings et Salut les Copains. De quoi se défouler avant le feu d'artifice. 8 soirées pour rythmer votre été avec les animations gratuites. Rendez-vous chaque jeudi de juillet et d'août sur la pelouse d'Athéna !

