LES JEUDIS DE L'ÉTÉ – « FESTY FAMILY » 2021-07-08 16:30:00 – 2021-07-08 22:00:00

La Ferté-Bernard Sarthe Structures gonflables, jeux d’adresse et jeux en bois seront installés pour les enfants et les familles. Rendez-vous sur la pelouse du Centre Culturel Athéna. Structures gonflables, jeux d’adresse et jeux en bois seront installés pour les enfants et les familles. Rendez-vous sur la pelouse du Centre Culturel Athéna. dernière mise à jour : 2021-05-19 par

