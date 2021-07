Lamoura Lamoura Jura, Lamoura Les jeudis de l’été : concert, spectacles et représentations Lamoura Lamoura Catégories d’évènement: Jura

Lamoura

Les jeudis de l’été : concert, spectacles et représentations Lamoura, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Lamoura. Les jeudis de l’été : concert, spectacles et représentations 2021-07-15 – 2021-07-15 Gaïa loisirs, chemin des Eterpets Chemin des Éterpets

Lamoura Jura Programmation culturelle variée tous les jeudis de l’été : conférences, concerts, spectacles, contes… Possibilité de restauration dès 19h00 et pendant toute la soirée ! Prix libre. Accueil Programmation culturelle variée tous les jeudis de l’été : conférences, concerts, spectacles, contes… Possibilité de restauration dès 19h00 et pendant toute la soirée ! Prix libre. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lamoura Étiquettes évènement : Autres Lieu Lamoura Adresse Gaïa loisirs, chemin des Eterpets Chemin des Éterpets Ville Lamoura lieuville 46.40374#5.957