LES JEUDIS DE L’ÉTÉ : BALADE LUDIQUE

2022-08-11 – 2022-08-11

L’association 100% Loisirs proposera une animation originale pour une balade conviviale et ludique au coeur de La Ferté-Bernard. Défis et flâneries au programme. 8 soirées pour rythmer votre été avec les animations gratuites. Rendez-vous chaque jeudi de juillet et d’août sur la pelouse d’Athéna !

