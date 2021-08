Avezac-Prat-Lahitte Avezac-Prat-Lahitte Avezac-Prat-Lahitte, Hautes-Pyrénées Les jeudis de l’Été Avezac-Prat-Lahitte Avezac-Prat-Lahitte Catégories d’évènement: Avezac-Prat-Lahitte

Hautes-Pyrénées

Les jeudis de l’Été Avezac-Prat-Lahitte, 5 août 2021, Avezac-Prat-Lahitte. Les jeudis de l’Été 2021-08-05 18:00:00 – 2021-08-05 00:00:00 AVEZAC-PRAT-LAHITTE 26 Era Placa

Avezac-Prat-Lahitte Hautes-Pyrénées Avezac-Prat-Lahitte Vous les aviez tant aimé l’an passé, ils reviennent : Les Jeudis de l’été, Chez Félicat. Chaque jeudis, rendez-vous dès 18h Chez Félicat, pour un after work en musique. Possibilité de se restaurer et présence de producteurs locaux.

Pensez à réserver et venez nombreux ! Réservations conseillée au 06 71 84 98 22 https://fr-fr.facebook.com/chez.felicat/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Avezac-Prat-Lahitte, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Avezac-Prat-Lahitte Adresse AVEZAC-PRAT-LAHITTE 26 Era Placa Ville Avezac-Prat-Lahitte lieuville 43.06643#0.33724