Les Jeudis de l’été 2024 à Saint-Quentin marché des créateurs en musique ! Saint-Quentin, jeudi 18 juillet 2024.

Les Jeudis de l’été 2024 à Saint-Quentin marché des créateurs en musique ! Saint-Quentin Aisne

Les Jeudis de l’été 2024 sont de retour au parc des Champs-Élysées !

Tous les jeudis de 17h à 21h, du 11 juillet au 29 août.

Vous ne savez pas quoi faire les jeudis de l’été ? Nous vous donnons rendez-vous, tous les jeudis, aux Champs Elysées, autour du kiosque, pour découvrir le marché d’artistes, artisans, créateurs, producteurs, collectionneurs de notre région !

Pour passer une agréable fin d’après-midi, une programmation musicale diverse et variée assurera une ambiance dynamique et conviviale, sans oublier la présence de foodtrucks et restaurateurs pour vous hydrater et restaurer ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 17:00:00

fin : 2024-07-18 21:00:00

2 rue de Baudreuil

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France inscription.exposant@saint-quentin.fr

L’événement Les Jeudis de l’été 2024 à Saint-Quentin marché des créateurs en musique ! Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-02-20 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois