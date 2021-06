LES JEUDIS DE L’ESTABEL Cabrières, 5 août 2021-5 août 2021, Cabrières.

LES JEUDIS DE L’ESTABEL 2021-08-05 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-19 23:30:00 23:30:00

Cabrières Hérault Cabrières

Le jeudi 05 : De 9h à 19h, à la cave de l’Estabel, journée promo et à partir de 19h food-trucks, buvette et animation musicale avec Éric Moreau Juke Box (variétés)

Le jeudi 12 : De 9h à 19h, à la cave de l’Estabel, journée promo et à partir de 19h food-trucks, buvette et animation musicale avec Bazik (pop-rock années 70)

Le jeudi 19 : De 9h à 19h, à la cave de l’Estabel, journée promo

Entrée libre.

contact@estabel.fr +33 4 67 88 91 65

