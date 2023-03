LES JEUDIS DE L’ESPLANADE Rue du Four Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

2023-07-13 16:00:00 – 2023-07-13 21:00:00

Les jeudis de l'esplanade regroupent une dizaine de producteurs ou artisans locaux, des food-truck sucrés et salés, des ateliers ludiques pour les enfants et/ou adultes en fonction des thèmes. En plein air, aux abords de l'Ornain. A chaque date, vers 20h30, un concert est organisé par l'un des deux cafetiers de la place : Atelier Bar et Bistro Doudou. Entrée gratuite.

