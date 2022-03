Les Jeudis de l’espace des sciences – Voyages au pays des microbes Saint-Malo, 17 mars 2022, Saint-Malo.

Les Jeudis de l’espace des sciences – Voyages au pays des microbes Saint-Servan 6 place Bouvet Saint-Malo

2022-03-17 – 2022-03-17 Saint-Servan 6 place Bouvet

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Les Théâtres de Saint-Malo et l’Espace des sciences de Rennes vous proposent des rendez-vous avec des scientifiques et des chercheurs qui vous feront partager leur passion.

Programmation proposée sous la responsabilité de L’Espace des sciences.

Une double révolution émerge de la biologie en ce XXIème siècle : les microbes sont partout, et ils tissent, au-delà des maladies ou de la décomposition, des relations vitales dont les bénéfices sont mutuels, avec les plus gros organismes. Les plantes ne peuvent exister sans microbes, bactéries ou champignons ; les animaux (à commencer par nous-mêmes) ne seraient pas ce qu’ils sont sans les microbes qui les colonisent. Même notre évolution culturelle s’est appuyée sur des microbes, par exemple dans l’alimentation ! Plantes, animaux et écosystèmes ne sont « jamais seuls » : les microbes bâtissent le monde qui nous entoure.

Marc-André Selosse, Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine). Ses recherches portent sur l’écologie et l’évolution des plantes et des champignons.

Dédicaces à l’issue de la conférence : Les goûts et les couleurs du monde

(Actes Sud, 2019) – Jamais seul (Actes Sud, 2017)

Réservation conseillée et réservations téléphoniques conservées

jusqu’à 20 h 15 le jour de la conférence.

