Les jeudis de l’espace des sciences – Le cerveau unique des parents Saint-Malo, 19 janvier 2023, Saint-Malo .

Les jeudis de l’espace des sciences – Le cerveau unique des parents

2023-01-19 – 2023-01-19

Les Théâtres de Saint-Malo et l’Espace des sciences de Rennes vous proposent des rendez-vous avec des scientifiques et des chercheurs qui vous feront partager leur passion.

Avec Jodi Pawluski,

Neuroscientifique canadienne mondialement reconnue et spécialiste du cerveau matrescent.

Elle est affiliée à l’Université de Rennes 1 et réalise ses recherches à l’IRSET (Institut de recherche en santé, environnement et travail).

La transition vers la parentalité est marquée par des changements cérébraux significatifs qui sont importants pour la santé et le bien-être du parent et de l’enfant. Trop souvent, lorsque nous parlons de la parentalité et du cerveau, en particulier de la maternité, nous disons que le cerveau se transforme en « bouillie », mais ce n’est pas le cas. Le cerveau fait des choses étonnantes chez les parents. Cette présentation donnera un aperçu de la façon dont le cerveau change avec la parentalité, ce que cela signifie en termes de cognition et de soins, et ce que nous savons de la base neurobiologique de la maladie mentale périnatale.

En partenariat avec l’INCR (Institut des Neurosciences Cliniques de Rennes)

Réservation conseillée et réservations téléphoniques conservées jusqu’à 20 h 15 le jour de la conférence.

reservation@theatresaintmalo.com +33 2 99 81 62 61 http://www.theatresaintmalo.com/

