Espace Entreprises le Tissé, le jeudi 24 février à 08:30

Les jeudis de l’entrepreneur : programme de 6 ateliers (séances de 3h30 tous les deux mois) pour propulser votre jeune entreprise : développement commercial, gestion du temps, du stress, management efficace… Ces sessions collectives organisées à l’Espace entreprises le Tissé à Montauban-de-Bretagne seront animées par Arnaud Baraté de Brocéliande Performance et vous permettrons d’échanger avec d’autres entrepreneurs du territoire et de développer un réseau de proximité.

Places limitées – Sur inscription

Espace Entreprises le Tissé 16 rue des Tisserands – ZA la Gautrais Montauban-de-Bretagne

2022-02-24T08:30:00 2022-02-24T12:00:00

