Les Jeudis de l’Art Saint-Jean-de-Côle Saint-Jean-de-Côle Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Jean-de-Côle

Les Jeudis de l’Art Saint-Jean-de-Côle, 29 juin 2023, Saint-Jean-de-Côle . Les Jeudis de l’Art La Halle Saint-Jean-de-Côle Dordogne

2023-06-29 – 2023-06-29 Saint-Jean-de-Côle

Dordogne Chaque jeudi, venez découvrir des artistes et artisans locaux sous la halle de Saint Jean de Côle. Ces rencontres permettent de découvrir le savoir faire de ces habitants qui possèdent de la magie au bout de leurs doigts. Chaque jeudi, venez découvrir des artistes et artisans locaux sous la halle de Saint Jean de Côle. Ces rencontres permettent de découvrir le savoir faire de ces habitants qui possèdent de la magie au bout de leurs doigts. +33 5 53 62 14 15 ccpl ©dominique guignard

Saint-Jean-de-Côle

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Jean-de-Côle Autres Lieu Saint-Jean-de-Côle Adresse La Halle Saint-Jean-de-Côle Dordogne Ville Saint-Jean-de-Côle lieuville Saint-Jean-de-Côle Departement Dordogne

Saint-Jean-de-Côle Saint-Jean-de-Côle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-cole/

Les Jeudis de l’Art Saint-Jean-de-Côle 2023-06-29 was last modified: by Les Jeudis de l’Art Saint-Jean-de-Côle Saint-Jean-de-Côle 29 juin 2023 Dordogne La Halle Saint-Jean-de-Côle Dordogne Saint-Jean-de-Côle

Saint-Jean-de-Côle Dordogne