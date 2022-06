Les jeudis de Larros Gujan-Mestras, 25 août 2022, Gujan-Mestras.

Les jeudis de Larros

Place du Pointon Gujan-Mestras Gironde

2022-08-25 – 2022-08-25

Gujan-Mestras

Gironde

19h30 : Concert MISTER CHATTERBOX

Ces trois multi-instrumentistes à l’humour certain et à la joie communicative distillent un cocktail musical à base de ska, rocksteady, reggae, biguine, blues. Ils vous donneront des envies de chalouper collé-serré.

20h30 : Concert BANDA LES AMUSE-GUEULES

21h30 : Spectacle JE T’AIME A L’ITALIENNE ET A L’ALGÉRIENNE – Rentrez dans l’art. Une pièce de Hugues Duquesne et Kader Nemer

La plus méditerranéenne des comédies romantiques est de retour ! Carlo est décidé : il va annoncer à son meilleur ami Farid qu’il est en couple avec sa soeur Aicha depuis 2 ans et qu’ils veulent se marier. L’arrivée surprise de la flamboyante Rachel va pimenter le tout… Cette comédie al dente à la sauce algérienne est un hymne à l’amour et à la mixité.

22h45 : Concert LES ACCORDS’LÉON FANFARE

Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes ».

19h30 : Concert MISTER CHATTERBOX

Ces trois multi-instrumentistes à l’humour certain et à la joie communicative distillent un cocktail musical à base de ska, rocksteady, reggae, biguine, blues. Ils vous donneront des envies de chalouper collé-serré.

20h30 : Concert BANDA LES AMUSE-GUEULES

21h30 : Spectacle JE T’AIME A L’ITALIENNE ET A L’ALGÉRIENNE – Rentrez dans l’art. Une pièce de Hugues Duquesne et Kader Nemer

La plus méditerranéenne des comédies romantiques est de retour ! Carlo est décidé : il va annoncer à son meilleur ami Farid qu’il est en couple avec sa soeur Aicha depuis 2 ans et qu’ils veulent se marier. L’arrivée surprise de la flamboyante Rachel va pimenter le tout… Cette comédie al dente à la sauce algérienne est un hymne à l’amour et à la mixité.

22h45 : Concert LES ACCORDS’LÉON FANFARE

Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes ».

+33 5 57 52 59 31

19h30 : Concert MISTER CHATTERBOX

Ces trois multi-instrumentistes à l’humour certain et à la joie communicative distillent un cocktail musical à base de ska, rocksteady, reggae, biguine, blues. Ils vous donneront des envies de chalouper collé-serré.

20h30 : Concert BANDA LES AMUSE-GUEULES

21h30 : Spectacle JE T’AIME A L’ITALIENNE ET A L’ALGÉRIENNE – Rentrez dans l’art. Une pièce de Hugues Duquesne et Kader Nemer

La plus méditerranéenne des comédies romantiques est de retour ! Carlo est décidé : il va annoncer à son meilleur ami Farid qu’il est en couple avec sa soeur Aicha depuis 2 ans et qu’ils veulent se marier. L’arrivée surprise de la flamboyante Rachel va pimenter le tout… Cette comédie al dente à la sauce algérienne est un hymne à l’amour et à la mixité.

22h45 : Concert LES ACCORDS’LÉON FANFARE

Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes ».

Ville GM

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-06-28 par