Les jeudis de Larros Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Les jeudis de Larros Gujan-Mestras, 21 juillet 2022, Gujan-Mestras. Les jeudis de Larros

Place du Pointon Gujan-Mestras Gironde OT Gujan-Mestras

2022-07-21 – 2022-07-21 Gujan-Mestras

Gironde Gujan-Mestras 19h30 : Concert BERETTA CHIC

De France Gall à MC Solaar en passant par Johnny, ce trio distille un twist déjanté et coloré à coup de banjo, contrebasse et voix. 20h30 : Concert BANDA LES AMUSE-GUEULES 21h30 : Spectacle LE CONCERT SANS RETOUR – Cinq de coeur

Voici un quintette vocal a capella, aussi déjanté que virtuose… Il célèbre le répertoire allemand qui fait les délices des mélomanes de tous bords : Brahms, Schubert, Bach ! Mais… que se passe-t-il ? Sont-ils devenus fous ?! Scorpions bouscule Brahms, Mylène Farmer tutoie Schubert, Queen tient la dragée haute à Bach… 22h45 : Concert AFRO SOCIAL CLUB

La tête de proue de l’afrobeat française est de retour sur le port ! Associant des rythmiques hypnotiques à de puissantes lignes de cuivre, les musiciens invitent sans détour à bondir et hocher de la tête. Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes ». 19h30 : Concert BERETTA CHIC

De France Gall à MC Solaar en passant par Johnny, ce trio distille un twist déjanté et coloré à coup de banjo, contrebasse et voix. 20h30 : Concert BANDA LES AMUSE-GUEULES 21h30 : Spectacle LE CONCERT SANS RETOUR – Cinq de coeur

Voici un quintette vocal a capella, aussi déjanté que virtuose… Il célèbre le répertoire allemand qui fait les délices des mélomanes de tous bords : Brahms, Schubert, Bach ! Mais… que se passe-t-il ? Sont-ils devenus fous ?! Scorpions bouscule Brahms, Mylène Farmer tutoie Schubert, Queen tient la dragée haute à Bach… 22h45 : Concert AFRO SOCIAL CLUB

La tête de proue de l’afrobeat française est de retour sur le port ! Associant des rythmiques hypnotiques à de puissantes lignes de cuivre, les musiciens invitent sans détour à bondir et hocher de la tête. Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes ». +33 5 57 52 59 31 19h30 : Concert BERETTA CHIC

De France Gall à MC Solaar en passant par Johnny, ce trio distille un twist déjanté et coloré à coup de banjo, contrebasse et voix. 20h30 : Concert BANDA LES AMUSE-GUEULES 21h30 : Spectacle LE CONCERT SANS RETOUR – Cinq de coeur

Voici un quintette vocal a capella, aussi déjanté que virtuose… Il célèbre le répertoire allemand qui fait les délices des mélomanes de tous bords : Brahms, Schubert, Bach ! Mais… que se passe-t-il ? Sont-ils devenus fous ?! Scorpions bouscule Brahms, Mylène Farmer tutoie Schubert, Queen tient la dragée haute à Bach… 22h45 : Concert AFRO SOCIAL CLUB

La tête de proue de l’afrobeat française est de retour sur le port ! Associant des rythmiques hypnotiques à de puissantes lignes de cuivre, les musiciens invitent sans détour à bondir et hocher de la tête. Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes ». Ville GM

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-06-22 par OT Gujan-Mestras

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Other Lieu Gujan-Mestras Adresse Place du Pointon Gujan-Mestras Gironde OT Gujan-Mestras Ville Gujan-Mestras lieuville Gujan-Mestras Departement Gironde

Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gujan-mestras/

Les jeudis de Larros Gujan-Mestras 2022-07-21 was last modified: by Les jeudis de Larros Gujan-Mestras Gujan-Mestras 21 juillet 2022 Place du Pointon Gujan-Mestras Gironde OT Gujan-Mestras

Gujan-Mestras Gironde