Les jeudis de Larros Gujan-Mestras, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Gujan-Mestras.

Les jeudis de Larros 2021-07-01 – 2021-07-01

Gujan-Mestras Gironde

Concert HARMONIE SAINT-MICHEL

Après plus d’un an sans concert, l’Harmonie Saint-Michel est heureuse d’ouvrir les Jeudis de Larros, l’orchestre gujanais interprétera un répertoire festif et varié, de John Williams à Earth

Année exceptionnelle. Le Gouvernement impose en effet que pour toute manifestation en extérieur rassemblant plus de 1000 personnes, un pass sanitaire sera exigé.

Qu’est-ce que le Pass sanitaire ?

Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve de non contamination de la Covid, parmi les trois suivantes :

– la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 h

– le certificat de vaccination (à partir de 14 jours après la seconde injection)

– le certificat de rétablissement de la Covid 19.

A noter : les autotests ne constituent pas un pass sanitaire valide.

Jauge limitée. Pas de réservations

+33 5 57 52 59 31

Ville de Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2021-06-28 par