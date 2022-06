Les jeudis de Larros, 18 août 2022, .

Les jeudis de Larros



2022-08-18 19:30:00 – 2022-08-18

19h30 : Concert FANFARE B7

les 7 musiciens de cette fanfare de rue vous proposent un répertoire de reprises pop et de variétés.

20h30 : Concert ROMANO DANDIES QUINTET

Cette formation tsigane composée d’une guitare, d’une contrebasse, d’un violon et d’un accordéon liés par une complicité ancestrale.

21h30 : Spectacle TRIWAP – Cie Triwap

Á la fois chanteurs, multi-instrumentistes et comédiens ces 3 jeunes écrivent et composent des chansons ironiques, drôles et décalées. Ils les interprètent comme une succession de sketchs, avec des personnages hauts en couleurs.

22h45 : Concert PASSION COCO

Ce quatuor offre une musique inédite dans laquelle les rythmes traditionnels colombiens font la part belle à des ambiances rock psychédéliques. On vogue ainsi entre des airs de western spaghetti et des balades vahinées.

Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes ».

