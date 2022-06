Les jeudis de Larros, 28 juillet 2022, .

Les jeudis de Larros



2022-07-28 – 2022-07-28

19h30 : Concert SEASON

Ce quartet bordelais vous plonge dans un univers musical pop soul avec une touche jazzy.

20h30 : Spectacle VALÉRIE DUBOIS

L’Académie Valérie Dubois propose un spectacle de chant et de danse à travers les plus grands tubes de la variété française.

22h15 : CINÉMA PLEIN AIR : « KAAMELOTT – Premier volet » Comédie d’Alexandre Astier – Durée : 2h

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne.

Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes ».

dernière mise à jour : 2022-06-22 par