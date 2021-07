Laussonne Laussonne Haute-Loire, Laussonne LES JEUDIS DE L’ARCHÉO-LOGIS Laussonne Laussonne Catégories d’évènement: Haute-Loire

Laussonne Haute-Loire Laussonne Des conférences, les jeudis de l’archéo-logis, présentées par des chercheurs sur les thèmes de l’archéologie et de la géologie.

A Laussonne, Les Chercheurs racontent… archeologis.cderad@gmail.com +33 6 08 56 85 46 http://www.archeo-logis.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-15 par

