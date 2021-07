Lanarvily Lanarvily Finistère, Lanarvily Les Jeudis de Lanarvily Lanarvily Lanarvily Catégories d’évènement: Finistère

Les Jeudis de Lanarvily 2021-07-15 18:00:00 – 2021-07-15 22:30:00

Lanarvily Finistère Lanarvily Food Truck et animations musicales et/ou culturelles. mairie@lanarvily.bzh http://lanarvily.bzh/ Food Truck et animations musicales et/ou culturelles. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lanarvily Étiquettes évènement : Autres Lieu Lanarvily Adresse Ville Lanarvily lieuville 48.55325#-4.39334