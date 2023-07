Les Jeudis de l’Actualité : Formes contemporaines de l’émancipation Bibliothèque Václav Havel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Jeudis de l’Actualité : Formes contemporaines de l’émancipation Bibliothèque Václav Havel Paris, 19 octobre 2023, Paris. Le jeudi 19 octobre 2023

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. gratuit Réservation sur Bibliocité Dans le cadre des Jeudis de l’Actu, une rencontre avec Albert Ogien et Michèle Riot-Sarcey pour aborder un thème essentiel : l’émancipation. Des mouvements de luttes récents qui visent un horizon

d’émancipation ont été vivement critiqués voire déclarés dangereux portant

atteinte à un universalisme lui-même rarement défini. De la discrimination

établie à sa mise à l’agenda politique, que faut-il pour que les luttes

minoritaires se fassent une place sur le champ très encombré des causes

légitimes pour amender nos institutions ? Le genre, la couleur de peau,

l’orientation sexuelle, les pratiques religieuses, articulés ensemble ou

séparément, quels sont les terrains de lutte privilégiés aujourd’hui ? Les

doctrines libératrices qui cheminent au fil des deux derniers siècles

n’ont-elles pas pour effet paradoxal aujourd’hui d’entraver les aspirations

émancipatrices sous des vocables nouveaux, dont le procès en

« wokisme » ne serait que le dernier avatar ? Quelles voies pour

l’émancipation aujourd’hui ? C’est pour aider à voir plus clair dans ces

interrogations difficiles que l’on a convié le sociologue Albert Ogien et

l’historienne Michèle Riot-Sarcey. Le jeudi 19 octobre à 19h30, à la bibliothèque Václav Havel Sur réservation auprès de Bibliocité : https://bibliocite.fr/evenements/ Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://bibliocite.fr/evenements/

@nicolas serve et @lahcène ABIB Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Václav Havel Adresse 26 esplanade Nathalie Sarraute Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Václav Havel Paris

Bibliothèque Václav Havel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/