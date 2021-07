Pompogne Pompogne Lot-et-Garonne, Pompogne Les jeudis de la Taillade ! Concert Pompogne Pompogne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Les jeudis de la Taillade ! Concert Pompogne, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Pompogne. Les jeudis de la Taillade ! Concert 2021-07-15 20:30:00 – 2021-07-15 Village Vacances La Taillade 319 chemin vert

Concert avec So Unity (reggae). Restauration sur place, participation libre.

