Fontanès Hérault Fontanès Les Jeudis de La Roque ! À partir de 19h, en pleine nature, une ambiance conviviale vous attend : des vins à déguster, de la musique et des plats préparés par nos partenaires traiteurs… Quoi de mieux pour passer une belle soirée dans un cadre exceptionnel ! Tous les jeudis de juillet et août !

Sur réservation. Programme disponible sur le site du domaine : www.château-laroque.fr Soirées estivales “Les jeudis de La Roque”

