Les jeudis de la Réserve Maison de la Réserve,accès via la rue de l’Epine blanche Congis-sur-Thérouanne Catégories d’évènement: Congis-sur-Thérouanne

Seine-et-Marne

Les jeudis de la Réserve Maison de la Réserve,accès via la rue de l’Epine blanche, 21 avril 2022, Congis-sur-Thérouanne. Les jeudis de la Réserve

du jeudi 21 avril au jeudi 15 décembre à Maison de la Réserve, accès via la rue de l’Epine blanche

Un jeudi par mois partez à la découverte de la faune et la flore de la Réserve naturelle régionale du Grand Voyeux. Informations et réservation [[contact@maisondugrandvoyeux.fr](mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr)](mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr) ou 0183653900 Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Maison de la Réserve,accès via la rue de l’Epine blanche 77440 Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T12:00:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T12:00:00;2022-06-23T09:00:00 2022-06-23T12:00:00;2022-09-15T09:00:00 2022-09-15T12:00:00;2022-10-20T09:00:00 2022-10-20T12:00:00;2022-11-17T09:00:00 2022-11-17T12:00:00;2022-12-15T09:00:00 2022-12-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Congis-sur-Thérouanne, Seine-et-Marne Autres Lieu Maison de la Réserve,accès via la rue de l'Epine blanche Adresse 77440 Congis-sur-Thérouanne Ville Congis-sur-Thérouanne lieuville Maison de la Réserve,accès via la rue de l'Epine blanche Congis-sur-Thérouanne Departement Seine-et-Marne

Maison de la Réserve,accès via la rue de l'Epine blanche Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/congis-sur-therouanne/

Les jeudis de la Réserve Maison de la Réserve,accès via la rue de l’Epine blanche 2022-04-21 was last modified: by Les jeudis de la Réserve Maison de la Réserve,accès via la rue de l’Epine blanche Maison de la Réserve,accès via la rue de l'Epine blanche 21 avril 2022 accès via la rue de l'Epine blanche Congis-sur-Thérouanne congis-sur-Thérouanne Maison de la Réserve

Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne