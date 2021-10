Les Jeudis de la philosophie | Y a-t-il un humanisme arabe ? L’Institut du Monde Arabe, 7 octobre 2021, Paris.

En collaboration avec le philosophe Jean-Baptiste Brenet, l’Institut du monde arabe lance un tout nouveau cycle de rencontres, chaque premier jeudi du mois à partir d’octobre 2021 : Les Jeudis de la philosophie, pour découvrir et approfondir les grandes questions de la pensée arabe, encore peu connue en dehors de quelques classiques.

On parle toujours de l’humanisme de la Renaissance, en Europe. Mais qu’en est-il dans le monde arabe ? N’y eut-il pas chez les grands penseurs de la falsafa un discours sur l’homme, sur sa nature et son statut, sa dignité, son destin ? D’une belle formule, le philosophe arabe du Xe siècle al-Tawḥīdī écrivait déjà ceci : « l’homme fait problème pour l’homme » (al-insān aškala ‘alay-hi al-insān).

Quel problème ? Pour quelle vision de l’individu, de l’humanité et du monde ? C’est ce que cette conférence tâchera de présenter, en dégageant ce que ces philosophes placent au cœur de tout : la raison.

Jean-Baptiste Brenet est médiéviste, professeur de philosophie arabe à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Agrégé de philosophie et docteur de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (section des sciences religieuses), son travail porte principalement sur Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198) et la pensée andalouse dont il étudie le génie propre au sein de l’Islam, mais aussi l’héritage grec et le legs au monde latin.

Auteur de nombreux ouvrages, il a notamment écrit Averroès l’inquiétant (Belles Lettres, 2015) ; et aux éditions Verdier Je fantasme. Averroès et l’espace potentiel (2017) ; Intellect d’amour (avec Giorgio Agamben) (2018) ; Robinson de Guadix (2020). Il a traduit de l’arabe et annoté l’ouvrage Epître sur les prophéties, attribué à Avicenne (Vrin, 2018) ; et a préfacé, annoté et introduit la traduction française de Ibn Tufayl Le philosophe sans maître (Payot, 2021).

Séance présentée par Maati Kabbal, responsable des Jeudis de l’IMA.

