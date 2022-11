Les jeudis de la MSHE Besançon Besançon Catégories d’évènement: 25000

Besançon

Les jeudis de la MSHE Besançon, 1 décembre 2022, Besançon. Les jeudis de la MSHE

1 Rue Charles Nodier Salle conférence de la MSHE Besançon 25000 Salle conférence de la MSHE 1 Rue Charles Nodier

2022-12-01 – 2022-12-01

Salle conférence de la MSHE 1 Rue Charles Nodier

Besançon

25000 EUR 0 0 « Les jeudis de la MSHE » est un cycle de conférences destiné au grand public. Les conférences ont lieu le premier jeudi de chaque mois à 20h, dans la salle de conférence de la MSHE

Entrée libre et gratuite Jeudi 6 octobre 2022

Face aux enjeux climatiques, quel rôle pour la finance ?

Catherine Refait-Alexandre, professeur d’économie, université de Franche-Comté Jeudi 10 novembre 2022

Le mythe du vampire : des traités scientifiques du XVIe siècle à la littérature romantique

Florent Montaclaire, professeur de lettres, université de Franche-Comté Jeudi 1 décembre 2022

Une histoire du fact-checking et de l’idée qu’on se fait de la vérité dans les médias

Pascal Froissart, professeur en sciences de l’information et de la communication, Sorbonne Université Jeudi 12 janvier 2023

Aux origines gestuelles du langage : que nous disent nos cousins les primates ?

Adrien Meguerditchian, primatologue, chargé de recherche CNRS, université d’Aix-Marseille Jeudi 2 février 2023

Ukaleqarteq : 1000 ans d’interactions entre sociétés et environnement au Groenland

Emilie Gauthier, professeur d’archéologie, université de Franche-Comté Jeudi 2 mars 2023

De quoi Hippocrate est-il le nom ?

Antoine Pietrobelli, professeur de grec, université de Franche-Comté Jeudi 6 avril 2023

« Craquer le code » de nos expressions faciales et vocales grâce… aux sciences de l’automatique !

Jean Julien Aucouturier, directeur de recherche CNRS en sciences cognitives, université Bourgogne Franche-Comté Jeudi 4 mai 2023

Élire nos représentants, peut-on mieux faire ?

Mostapha Diss, professeur d’économie, université de Franche-Comté Jeudi 1 juin 2023

La France de Louis XIV, l’Europe et le monde : souvenirs douloureux et questions sensibles

Lucien Bély, professeur d’histoire moderne, Sorbonne Université communication-mshe@univ-fcomte.fr +33 3 81 66 51 51 https://mshe.univ-fcomte.fr/conferences/les-jeudis-de-la-mshe Salle conférence de la MSHE 1 Rue Charles Nodier Besançon

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: 25000, Besançon Autres Lieu Besançon Adresse Besançon 25000 Salle conférence de la MSHE 1 Rue Charles Nodier Ville Besançon lieuville Salle conférence de la MSHE 1 Rue Charles Nodier Besançon Departement 25000

Besançon Besançon 25000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Les jeudis de la MSHE Besançon 2022-12-01 was last modified: by Les jeudis de la MSHE Besançon Besançon 1 décembre 2022 1 Rue Charles Nodier Salle conférence de la MSHE Besançon 25000 25000 Besançon

Besançon 25000