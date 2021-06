Bourdeaux Bourdeaux Bourdeaux, Drôme Les jeudis de la Médiathéque Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: Bourdeaux

Drôme

Les jeudis de la Médiathéque Bourdeaux, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Bourdeaux. Les jeudis de la Médiathéque 2021-07-22 – 2021-07-22 Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux

Bourdeaux Drôme Séance de contes sous le tilleul avec Thomas Bontemps bibli-bourdeaux@wanadoo.fr +33 4 75 53 33 31 http://www.mediathequepaysdebourdeaux.org/ Séance de contes sous le tilleul avec Thomas Bontemps dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bourdeaux, Drôme Autres Lieu Bourdeaux Adresse Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Ville Bourdeaux lieuville 44.58667#5.13589