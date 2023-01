Les Jeudis de la Gabarre – Théâtre “Ulysse ou l’impossible retour” Tonneins Tonneins OT Val de Garonne Tonneins Catégories d’Évènement: kb:France7547

Les Jeudis de la Gabarre – Théâtre "Ulysse ou l'impossible retour" Tonneins, 23 février 2023, Centre Culturel Boulevard François Mitterrand

Lot-et-Garonne Tonneins Lot-et-Garonne 9 9 EUR Théâtre d’Ombres et chant Polyphonique “Ulysse ou l’impossible retour” avec le Groupe Anamorphose – Création Février 2022.

Cela fait dix ans qu’on a perdu la trace d’Ulysse. Après avoir été le héros de la guerre de Troie, après avoir survécu à des attaques de géants, aux dangers de Charybde et Scylla, des Sirènes, aux manœuvres de la sorcière Circé, etc., il a perdu ses hommes et son bateau. Tout porte à croire qu’il est mort noyé…

Librement inspiré de L’Odyssée d’Homère…

– Tout Public dès 9 ans – Durée 1h15.

– Tarif B : de 9€ à 16€

