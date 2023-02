Les Jeudis de La Gabarre – Théâtre “Le vieux qui lisait des romans d’amour” Centre Culturel Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne 24 24 EUR Théâtre et Musique du Monde “Le vieux qui lisait des romans d’amour” avec la “Compagnie Burloco” Théâtre d’après Luis Sepùlveda.

Une adaptation du célèbre conte de Sepúlveda, dans laquelle cet univers de violence et de tendresse, d’immoralité et de principes éthiques, se voit recréé grâce à l’art de la métamorphose d’une comédienne, conteuse, protagoniste multiple et protéiforme et Luis Cassorla, dont la musique nous fait voyager dans des mondes

– Tout Public dès 10 ans.

– Durée 1h.

– Tarif B : de 9€ à 16€.

+33 5 53 84 50 88

