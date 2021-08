Saint-Malon-sur-Mel Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine, Saint-Malon-sur-Mel Les jeudis de la Forge Saint-Malon-sur-Mel Saint-Malon-sur-Mel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malon-sur-Mel

Les jeudis de la Forge Saint-Malon-sur-Mel, 19 août 2021, Saint-Malon-sur-Mel. Les jeudis de la Forge 2021-08-19 – 2021-08-19

Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine Saint-Malon-sur-Mel Après des années de silence, les marteaux résonnent à nouveau sur l’enclume de l’ancienne forge transformée en musée. Poussez la porte pour vivre une autre légende de la forêt…

A l’occasion des “Jeudis de la Forge”, venez découvrir ce musée et son ancienne épicerie, sa scénographie mettant en scène le métier de forgeron, sans oublier sa salle d’exposition de vieux outils.

Un forgeron sera présent tout l’après midi pour terminer votre visite par une démonstration. Il vous fera découvrir ses techniques de travail et réalisera sous vos yeux de multiples petits objets aussi utiles qu’esthétiques que vous pourrez acquérir. L’animation est organisée par l’Office de Tourisme du Pays de St Méen Montauban. Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30. Adulte : 7 euros / enfant (5-12 ans) : 5 euros / Tarifs de groupe sur demande.

Réservation conseillée au 02.99.09.58.04 ou contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr. contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr +33 2 99 09 58 04 http://www.museedelaforge.com/ Après des années de silence, les marteaux résonnent à nouveau sur l’enclume de l’ancienne forge transformée en musée. Poussez la porte pour vivre une autre légende de la forêt…

A l’occasion des “Jeudis de la Forge”, venez découvrir ce musée et son ancienne épicerie, sa scénographie mettant en scène le métier de forgeron, sans oublier sa salle d’exposition de vieux outils.

Un forgeron sera présent tout l’après midi pour terminer votre visite par une démonstration. Il vous fera découvrir ses techniques de travail et réalisera sous vos yeux de multiples petits objets aussi utiles qu’esthétiques que vous pourrez acquérir. L’animation est organisée par l’Office de Tourisme du Pays de St Méen Montauban. Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30. Adulte : 7 euros / enfant (5-12 ans) : 5 euros / Tarifs de groupe sur demande.

Réservation conseillée au 02.99.09.58.04 ou contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr. dernière mise à jour : 2021-03-26 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malon-sur-Mel Autres Lieu Saint-Malon-sur-Mel Adresse Ville Saint-Malon-sur-Mel lieuville 48.09335#-2.09687