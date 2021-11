Albon La Fabrique Albon, Drôme Les Jeudis de la Fabrique : comment réussir sa communication sur les réseaux sociaux en 2022 ? La Fabrique Albon Catégories d’évènement: Albon

Drôme

Les Jeudis de la Fabrique : comment réussir sa communication sur les réseaux sociaux en 2022 ? La Fabrique, 9 décembre 2021, Albon. Les Jeudis de la Fabrique : comment réussir sa communication sur les réseaux sociaux en 2022 ?

La Fabrique, le jeudi 9 décembre à 18:30

Vous êtes convaincu.e que les réseaux sociaux sont des espaces de communication et d’interaction intéressants pour votre activité ? Vous êtes certain.e qu’il y a de bonnes idées à prendre encore pour améliorer vos façons de faire ? Vous vous demandez quelles sont les tendances dans ce domaine pour 2022 ? Vous pensez qu’il y a probablement des outils que vous ne connaissez pas et qui pourraient vous aider ? Si vous avez répondu “oui” à au moins 2 questions, ce Jeudi de la Fabrique du 9 décembre 2021 à 18h30 est fait pour vous ! Nous accueillerons pour cela des personnes de l’équipe du Moulin Digital qui échangeront avec vous conseils et (bonnes ?) idées.

Sur inscription.

Bonne résolution 2022 : me (re)mettre aux réseaux sociaux pour booster mon activité ! La Fabrique Espace entreprises Porte de DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de la Thine. 26140 ALBON Albon Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T18:30:00 2021-12-09T20:00:00

