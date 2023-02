Les Jeudis de la Danse Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Les Jeudis de la Danse Rue de Grammont, 30 mars 2023, Luxeuil-les-Bains . Les Jeudis de la Danse Espace Frichet Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Rue de Grammont Espace Frichet

2023-03-30 – 2023-03-30

Rue de Grammont Espace Frichet

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône EUR 0 0 À l’Espace Frichet de 15h à 19h. Entrée libre.

Au programme :

Le 30 mars : Cyrille Renaut

Le 20 avril : Bruno Thiébaut

Le 11 mai : Martial Villemin

Le 1er juin : Hippolyte Corigliano

Le 22 juin : Benoît Chabot

Le 13 juillet : Jean-Christophe Eustachi

Le 3 août : Christelle Jeanblanc

Le 24 août : Eric Schmitt

Le 14 septembre : Tino d’Alozo

Le 5 octobre : Pierre Alain Krummenacher

Le 26 octobre : Dany Moureaux Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Rue de Grammont Espace Frichet Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône

Les Jeudis de la Danse Rue de Grammont 2023-03-30 was last modified: by Les Jeudis de la Danse Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 30 mars 2023 Espace Frichet Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Haute-Saône Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône