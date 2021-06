Le Bugue Le Bugue Dordogne, Le Bugue Les jeudis de la création Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Les jeudis de la création Le Bugue, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Le Bugue.

Le Bugue Dordogne Le Bugue Stage de création d'un abat-jour conique avec l'aide précieuse d'une artisane d'art aguerrie. Atelier de 3 à 4h qui s'adresse aux adultes comme aux enfants, le matériel est fourni. +33 6 63 64 01 25

