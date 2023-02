Les jeudis de la Bd : Zoé Sauvage Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: île de France

Les jeudis de la Bd : Zoé Sauvage Bibliothèque publique d’information, 9 mars 2023, Paris. Le jeudi 09 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit Entrée libre pour la rencontre. Atelier sur inscription. Inscription par mail pour l’atelier :

nouvelle-generation@bpi.fr (10 places) En mars, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit des Fées scientifiques, paru chez Cambourakis. En 2037, ce qui reste de la nature de notre planète a été mis sous cloche dans d’immenses réserves. Privés de tout contact avec l’extérieur, les écosystèmes sont préservés et étudiés. Une seule règle, aucun être humain n’est autorisé à y mettre les pieds. Zoa, jeune scientifique fraîchement recrutée va franchir la ligne rouge et découvrir un monde plus dangereux qu’il n’y paraît. Heureusement, sa route va croiser celle de cinq femmes scientifiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres.

Dans ce feu d’artifice de couleurs et de décors fantastiques, Zoé Sauvage nous livre un récit féministe plein d’empathie. Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-zoe-sauvage/ 0144784595 nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-zoe-sauvage/

