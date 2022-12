Les jeudis de la Bd : Valentine Cuny – Le Callet Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 09 février 2023

de 19h00 à 21h00

Le 9 février, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit Valentine Cuny – Le Callet, autrice de Perpendiculaire au Soleil. Venez échanger avec l'autrice et participer à un atelier créatif. C'est suite à une correspondance avec le condamné à mort américain, Renaldo McGirth, que germe l'idée d'un roman graphique chez Valentine Cuny-Le Callet. À seulement 19 ans, elle entreprend de décrire la cruauté du système carcéral tout en portant un regard plein d'émotion et de justesse sur l'élan de vie dont font preuve les condamnés pour reconstruire leur vie en cellule. Son travail au crayon et à la gravure sur bois parvient à véhiculer d'intenses émotions et, à faire naître l'espoir là où il semble avoir définitivement déserté.

Portrait de Valentine Cuny-Le Callet @ ©Pierre-Andre Cuny / Couverture de Perpendiculaire au soleil © Delcourt / Encrages

