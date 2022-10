Les jeudis de la BD : Timothée Ostermann Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les jeudis de la BD : Timothée Ostermann Bibliothèque publique d’information, 10 novembre 2022, Paris. Le jeudi 10 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit Entrée libre pour la rencontre. Atelier sur inscription. Inscription pour l’atelier par mail à nouvelle-generation@bpi.fr (10 places)

Le 10 octobre, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit Timothée Ostermann, auteur de L’artiste à mi-temps (paru chez Sarbacane le 24 août 2022). Venez échanger avec l’auteur et participer à un atelier créatif. Après Voyage en tête de gondole (Fluide Glacial, 2016) et Carpe Diem, amour, spleen et tatouage (Fluide Glacial, 2019), Timothée Ostermann signe un album d’autofiction où, pour survivre, il est contraint de devenir auteur à mi-temps. L’autre moitiée de sa vie, il la consacre au métier d’assistant pédagogique dans un lycée professionnel en Moselle. Avec un regard drôle et tendre sur les adolescents, et un dessin d’une grande sensibilité, Timothée Ostermann nous embarque dans son voyage existentiel sur le sens du travail et du métier d’artiste. La rencontre sera suivie d’un atelier avec l’auteur. Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-timothee-ostermann/ nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-timothee-ostermann/

Couverture : Sarbacane

