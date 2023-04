Les jeudis de la Bd : Lisa Blumen Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les jeudis de la Bd : Lisa Blumen Bibliothèque publique d’information, 13 avril 2023, Paris. Le jeudi 13 avril 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles Pour entrer dans la bibliothèque : empruntez la file verte (“Accès Bpi”) puis accédez au Niveau 2 par les escalators. En avril, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit Lisa Blumen, autrice de « Astra Nova », paru chez L’employé du moi. Nova doit se plier à la dernière exigence de son employeur, une fête d’adieu organisée en son honneur. Si elle doit faire ses au revoir officiels, c’est pour une excellente raison. Elle va embarquer à bord d’une fusée, direction la planète L31. Cette expédition scientifique sans billet retour prendra entre 30 et 50 ans. Après une vie bien solitaire, elle va devoir affronter sa dernière mission sur Terre, faire ses adieux à ces trois seuls amis, qu’elle n’a pas revus depuis bien longtemps.

Avec une réalisation entièrement au feutre, Lisa Blumen nous plonge dans un récit de science-fiction nostalgique sur la solitude et l’éloignement. Exceptionnellement, il n’y aura pas d’atelier après la rencontre. Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-lisa-blumen/ https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-lisa-blumen/

Portrait de Lisa Blumen © Lisa Blumen / Couverture d’Astra Nova © L’employé du moi

