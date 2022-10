Les jeudis de la Bd : Elene Usdin Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les jeudis de la Bd : Elene Usdin Bibliothèque publique d’information, 1 décembre 2022, Paris. Le jeudi 01 décembre 2022

de 19h00 à 21h00

. Entrée libre pour la rencontre. Atelier sur inscription. Inscription pour l’atelier par mail à nouvelle-generation@bpi.fr (10 places)

En décembre, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit Elene Usdin, autrice de René·e aux bois dormants, paru chez Sarbacane le 1er septembre 2021. Venez échanger avec l’autrice et participer à un atelier créatif. Entre Paris et Bruxelles, Elene Usdin à commencé sa carrière comme peintre pour le cinéma, illustratrice de presse et de livres jeunesse. Avec son ouvrage, René·e aux bois dormants, pour lequel la Scam lui a attribué un prix, Elene Usdin s’inspire de la rafle des années 1960 dont ont été victimes les Natives Américains du Canada, pour nous proposer une relecture des mythes fondateurs des peuples autochtones Canadiens. René, son personnage, va se lancer dans un voyage fantastique, peuplé de créatures magnifiques et terrifiantes, et se métamorphoser au gré des rencontres. Avec un style proche de la peinture aux couleurs intenses et saturées, Elene Usdin nous embarque dans un univers onirique plein de magie. La rencontre sera suivie d’un atelier avec l’autrice. Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : nouvelle-generation@bpi.fr

Couverture : Sarbacane

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque publique d'information Adresse Place Georges-Pompidou Ville Paris lieuville Bibliothèque publique d'information Paris Departement Paris

Bibliothèque publique d'information Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les jeudis de la Bd : Elene Usdin Bibliothèque publique d’information 2022-12-01 was last modified: by Les jeudis de la Bd : Elene Usdin Bibliothèque publique d’information Bibliothèque publique d'information 1 décembre 2022 Bibliothèque publique d'information Paris Paris

Paris Paris