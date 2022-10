Les jeudis de la Bd : Clara Lodewick Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’évènement: île de France

Les jeudis de la Bd : Clara Lodewick Bibliothèque publique d’information, 20 octobre 2022, Paris. Le jeudi 20 octobre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit Entrée libre pour la rencontre. Atelier sur inscription. Inscription pour l’atelier par mail à nouvelle-generation@bpi.fr (10 places)

Le 20 octobre 2022, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit Clara Lodewick, autrice de Merel (paru chez Dupuis le 19 août 2022). Venez échanger avec l’autrice et participer à un atelier créatif. Avec son premier album Merel, Clara Lodewick, jeune autrice belge, propose une chronique rurale sur les mœurs, parfois violentes et cruelles des habitants du coin. Merel, journaliste qui mène une existence tranquille dans un petit village de Flandres, voit son quotidien bousculé lorsqu’elle fait la blague de trop. Ses voisins et amis vont alors se liguer contre elle et transformer son quotidien paisible, fait d’élevage de canard d’ornements et d’écriture, en véritable enfer. Clara Lodewick mène une fine analyse sociologique de la ruralité flamande, renforcée par un dessin traditionnel, au stylo bille et gouache, d’une grande émotion. Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-clara-lodewick/ 01 44 78 45 95 nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-clara-lodewick/

Portrait : © Chloe Vollmer-Lo / couverture : Merel / Dupuis

