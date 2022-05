Les jeudis de la Bastide Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande Venez partager un moment convivial aux jeudis de la Bastide. Soirées gourmandes nocturnes grâce à la participation des métiers de bouche foyens. Concerts variés à chaque soirée. Portez vos couverts.

– jeudi 7 juillet : Jeudi de la Bastide avec concert de « Masterfunk » (funk)

– jeudi 14 juillet : Jeudi de la Bastide avec concert de Mickaël Vigneau + DJ + feu d’artifices + fête

foraine

– jeudi 21 juillet : Jeudi de la Bastide avec concert de « Purple rock » (rock)

– jeudi 28 juillet : Jeudi de la Bastide avec concert de « Milko » (soul des 60’s)

– jeudi 4 août : Jeudi de la Bastide avec concert de « 3 Foy WE » (pop rock blues)

– jeudi 11 août : Jeudi de la Bastide avec concert de « Melting Pot Salsa » (salsa)

