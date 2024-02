Les Jeudis de la Baronnie Madeleine Verly, résistante normande Rue de la Baronnie Douvres-la-Délivrande, jeudi 25 avril 2024.

Les Jeudis de la Baronnie Madeleine Verly, résistante normande Rue de la Baronnie Douvres-la-Délivrande Calvados

Madeleine Verly, née à Feuguerolles-sur-Seulles en 1897 est décédée à Caen en 1995.

D’abord infirmière, elle exerce ensuite la profession d’assistante sociale. Elle s’engage en 1942 dans la résistance, dans le réseau F2 puis dans le réseau Samson. Son statut d’assistante sociale à la SNCF lui permet de transporter, lors de ses voyages en train, de nombreuses informations sur les positions ennemies et le mur de l’Atlantique en Normandie.

Le conférencier, Thierry Marchand est diplômé de l’EHESS, mention histoire et civilisations, titulaire d’un DEA en Sciences Economiques de l’Université Paris IX Dauphine. Il a notamment publié plusieurs ouvrages relatifs à la période 1939 / 1945 et animé plusieurs conférences.

Madeleine Verly, née à Feuguerolles-sur-Seulles en 1897 est décédée à Caen en 1995.

D’abord infirmière, elle exerce ensuite la profession d’assistante sociale. Elle s’engage en 1942 dans la résistance, dans le réseau F2 puis dans le réseau Samson. Son statut d’assistante sociale à la SNCF lui permet de transporter, lors de ses voyages en train, de nombreuses informations sur les positions ennemies et le mur de l’Atlantique en Normandie.

Le conférencier, Thierry Marchand est diplômé de l’EHESS, mention histoire et civilisations, titulaire d’un DEA en Sciences Economiques de l’Université Paris IX Dauphine. Il a notamment publié plusieurs ouvrages relatifs à la période 1939 / 1945 et animé plusieurs conférences. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:30:00

fin : 2024-04-25 22:00:00

Rue de la Baronnie La Baronnie

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie

L’événement Les Jeudis de la Baronnie Madeleine Verly, résistante normande Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2024-01-31 par Calvados Attractivité