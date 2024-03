Les jeudis de la BAL La Brasserie Artisanale Du Luberon Pertuis, jeudi 26 septembre 2024.

Les jeudis de la BAL La Brasserie Artisanale Du Luberon Pertuis Vaucluse

Venez jouer, vous détendre et déguster en musique à La BAL.

1 jeudi par mois AU PROGRAMME :

-Des lives musicaux différents à chaque soirée

-Un foodtruck “Saveur et continent”

-Pétanque, fléchettes, beerpong et encore plus.

Alors n’attendez plus, c’est fun, c’est amical, c’est sans chichi.



Toute notre équipe vous attend avec impatience et notre brasseur se tient à votre disposition pour tout vous dire sur nos secrets de fabrication.



Les jeudis de la BAL c’est en Luberon et c’est bon ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-26 18:00:00

fin : 2024-09-26

La Brasserie Artisanale Du Luberon 72 rue Philippe de Girard

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur info@brasserie-luberon.com

L’événement Les jeudis de la BAL Pertuis a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de Pertuis