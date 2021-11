Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault, Hérault LES JEUDIS DE JULIEN HESS Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

LES JEUDIS DE JULIEN HESS Clermont-l’Hérault, 2 décembre 2021, Clermont-l'Hérault. LES JEUDIS DE JULIEN HESS Clermont-l’Hérault

2021-12-02 19:00:00 – 2021-12-02 23:00:00

À partir de 19h, tous les jeudis chez Alfred & Co, c'est ambiance chill & lounge avec le DJ résident Julien Hess. Venez profiter d'un afterwork ou d'un moment de détente autour d'un repas, ou d'une planche à partager en toute convivialité !

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

