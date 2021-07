Mézin Mézin Lot-et-Garonne, Mézin Les Jeudis de Juillet au Musée du liège et du bouchon Mézin Mézin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Mézin

Les Jeudis de Juillet au Musée du liège et du bouchon Mézin, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Mézin. Les Jeudis de Juillet au Musée du liège et du bouchon 2021-07-08 10:30:00 – 2021-07-29 Rue du Puits Saint Côme Musée du Liège et du bouchon

Mézin Lot-et-Garonne Mézin Faites de vos enfants de véritables petits artisans !

Tous les jeudis de Juillet à partir du jeudi 8 juillet jusqu’au jeudi 29 juillet, le musée du liège et du bouchon organise des ateliers de bricolage avec des bouchons autour d’une thématique ! 4 jeudis, 4 ateliers différents !

Jeudi 8 juillet : « Autour des contes »

Jeudi 15 juillet : Atelier Cabane à oiseaux

Jeudi 22 juillet : « P’tit bouchon, un super-héros »

Jeudi 29 juillet : Atelier « Cache-pot » en liège

Jeudi 29 juillet : Atelier « Cache-pot » en liège

Jeudi 29 juillet : Atelier « Cache-pot » en liège

