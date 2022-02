Les jeudis de Job Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le jeudi 24 mars à 20:30

Danse —– **Restitution de la master class avec Sylvain Huc** **En partenariat avec l’atelier Photographie et l’atelier Danse du Centre culturel Saint-Cyprien** Les danseurs et danseuses mettent au centre du jeu la démarche artistique de Sylvain Huc et sa dernière création Nuit ; temps de repos, de fête, d’extase, prétexte pour travailler sur le temps, sur l’altération de nos perceptions. **Chorégraphie** Sylvain Huc En lien avec le spectacle ————————- **Vernissage** à 18h30 de l’exposition « La nuit » de Mickael Zermati. **Restitution de résidence photographique** : en écho à la sensibilité du chorégraphe Sylvain Huc, Mickael Zermati investira le Centre culturel Espace Job pour proposer sa vision personnelle de la nuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T23:59:00

